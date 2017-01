Nachbericht zum politischen Abend “Energieeffizienz hat Priorität”

Thema: Geschäftsmodelle, Energieeffizienzgesetz, Ordnungsrechtliche Instrumente

Autor: Bündnis #effizienzwende

Dokumentation vom politischen Abend des Bündnis #effizienzwende zum Thema: “Grünbuch Energieeffizienz - neuer Schwung für die Energiewende?”

Über 80 Gäste aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Unternehmen und Politik trafen sich am 20. Oktober 2016 in Berlin zum politischen Abend des Bündnis #effizienzwende zum Thema: “Grünbuch Energieeffizienz - neuer Schwung für die Energiewende?” Im Rahmen der Veranstaltung diskutierten BMWi-Staatssekretär Rainer Baake, die Energieexpertin Claudia Kemfert vom DIW sowie Spitzen der #effizienzwende-Verbände über die Kernpunkte einer langfristigen Energieeffizienzstrategie.

Staatssekretär Rainer Baake

Nach der Begrüßung durch Rahul Schwenk, dem Koordinator des Bündnisses #effizienzwende, eröffnete Staatssekretär Rainer Baake den Abend mit einer Keynote zum Grünbuch Energieeffizienz. Er betonte dabei zunächst, dass das Grünbuch nur eine Diskussionsgrundlage darstelle. Gleichzeitig stellte er aber auch grundsätzlich klar, dass Energieeffizienz und Sektorkopplung wesentliche Bestandteile einer langfristigen Klimastrategie seien. Efficiency First habe als Grundsatz dieser Strategie zentrale Priorität für die Erreichung der Treibhausgas-Reduktionsziele, so der Staatssekretär. Daneben müssten aber auch die direkte Nutzung der erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung der Sektoren Beachtung finden. So ließen sich fossile Energieträger ersetzen, Import-Abhängigkeiten reduzieren und qualitatives Wachstum schaffen. Zudem könnten so die Kosteneffizienz der Energiewende gesteigert und die Verbraucher entlastet werden. Baake benannte aber mit den niedrigen Energiepreisen, möglichen Rebound-Effekten und einem schwierigen Steuer- und Abgabensystemen auch die Herausforderungen. Schließlich fasste er die fünf zentralen Handlungsfelder zusammen, auf die das Grünbuch fokussiert: Efficiency First in Planungs- und Steuerungsprozessen, Weiterentwicklung des Instrumentarium, Energieeffizienz-Politik auf europäischer Ebene, Sektorkopplung und Digitalisierung.

(von links: Staatssekretär Rainer Baake, Christoph von Speßhardt, Frederik Moch , Sascha Müller-Kraenner, Ingmar Streese, Björn Klusmann, Claudia Kemfert, Nadine Lindner)

Unter der Moderation von Nadine Lindner vom Deutschlandradio diskutierten anschließend die Energieexpertin Claudia Kemfert (DIW), Christoph von Speßhardt (stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DENEFF), Frederik Moch (Abteilungsleiter Energiepolitik / Energieeffizienz des DGB), Sascha Müller-Kraenner, (Geschäftsführer der DUH), Björn Klusmann (Geschäftsführer des FÖS) und Ingmar Streese (Geschäftsbereichsleiter Verbraucherpolitik vzbv) mit Rainer Baake über die Inhalte des Grünbuchs und die wichtigsten Eckpunkte einer langfristigen Effizienzstrategie.

Einigkeit herrschte unter allen Podiumsteilnehmern darüber, dass ein Paradigmenwechsel in der deutschen Energiepolitik in Richtung “Efficiency First” zwingend notwendig sei, um durch eine Halbierung des Primärenergieverbrauchs ein nachhaltiges Energiesystem zu schaffen, dass den menschengemachten Klimawandel auf max. 2 Grad begrenzt. Christoph von Spessart (DENEFF) stellte dabei heraus, dass in Planungsprozessen damit erstmal zu prüfen sei, was eigentlich durch Effizienzsteigerung möglich ist, bevor über die Angebotsseite gesprochen würde. Auch Claudia Kemfert (DIW) betonte: “Die Effizienz (im Prozess) nach vorne zu bringen, finde ich richtig.” Aber unter anderem mit Blick auf die Erneuerbaren sei es auch wichtig, “das Eine zu tun ohne das Andere zu lassen.”